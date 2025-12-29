今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は穏やかな気持ちで過ごせそう。周りの人から喜んでもらえるなど、自分の能力に自信が持てるでしょう。大きな勝負に出るよりは、地道におこなうのが良い時期ですが、ここぞというときに頑張ると◎ 恋愛面は、知的な相手やミステリアスな人に惹かれるようです。刺激的な相手がいると、仕事などもモチベーションも上がることでしょう。これまで学んできたことを誰かに伝えたり、ブログや投稿などでシェアしてみると良いでしょう。客観視ができて、さらに学びが深まりそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。