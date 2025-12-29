歌手の天童よしみが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に対応。郷ひろみの紅白勇退について言及した。

30回目の出場で「あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～」を披露する天童。ステージには、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となったミャクミャクが登場し、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで盛り上げる。

天童は「ミャクミャクさんが踊るんです。そしてFRUITS ZIPPERさんとか、すごいかわいいんです。キャンディのようにかわいい、そして元気でという思いを込めて頑張ります」と意気込んだ。

この日、天童の前にリハーサルを行った郷ひろみが、今年の紅白で勇退することを発表。そのことについて心境を聞かれた天童は、「そんなにビシッと決めなくてもいいのにと。もったいないですね。すごいバイタリティもあるし、ほかでまたひろみさんはファイトを燃やすんだろうなと思うから。一緒に歌ってきて、ひろみさんとは同世代だから、特にそれは感じますけどね。寂しい気持ちもあります」と述べ、「たぶんひろみさんは自分自身のけじめなんでしょうね」と話していた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。