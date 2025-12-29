今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、身の回りを整理すると運気アップ。自分が過ごしやすいようにいろいろ工夫するようにしましょう。家族とのつながりを改めて実感するなど、自分のモチベーションが上がることもあるでしょう。恋愛面は、お互いに居心地の良い関係性になれそうです。相手が困っていると、じっくり話を聞いてあげるなど親身な姿が好印象に。これまで、自分が頑張ってきたことや達成きたことをリストアップしてみるといいかも。自分を称えて認めてあげるようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。