大阪府の南東、奈良県と和歌山県の県境に位置する河内長野市(かわちながのし)は、面積の7割は森林という自然豊かなまち。多くの国宝や文化財が現存し、歴史の舞台となった寺社や山城が遺されるなど、まさに“まちじゅう博物館”です。

今回は、河内長野市にある大阪随一の規模を誇るダム「滝畑ダム」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

サイクリングも楽しめる! 「滝畑ダム」について

滝畑ダム

・大阪府河内長野市滝畑240-2

・アクセス：【公共交通機関】南海高野線「河内長野駅」下車 南海バスに乗り換え「滝畑ダムサイト」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

治水対策やかんがい用水、地域住民の上水道などを支える「滝畑ダム」は、周遊が可能なサイクリングコースがあり、絶景が楽しめるのが魅力のダムです。

ダムによって生まれた人工湖には毎年多くの渡り鳥が飛来し、特にオシドリは10月下旬頃から翌年3月初旬頃まで優美な姿を見せ、「滝畑ダムのオシドリ」として新河内長野八景の一つとなっているのだそう。

滝畑ダムが登山口となっている「岩湧山(いわわきさん)」は、新日本百名山の一つとして数えられ、秋の黄金色に染まるススキの穂をはじめ山頂からの絶景を楽しむことができるのも特徴です。

自治体からのメッセージ

大阪とは思えない秘境感がありつつ、車、バス、自転車など大阪ならではの好アクセスが魅力のダムです。関西在住者なら遠足などでなじみ深い「関西サイクルスポーツセンター」のすぐ近くでもあり、遊びスポットとしても最高です。

河内長野市のふるさと納税返礼品について

「滝畑ダム」の湖底で熟成した日本酒を紹介します。

天野酒 僧房酒 滝畑ダム限定貯蔵 長期熟成

・提供事業者：河内長野市

・内容量：300ml 1本

・寄附金額：1万1,000円

太閤秀吉が愛飲したことで知られる「天野酒僧房酒」を、滝畑ダムに掘られたトンネル内で長期にわたりじっくり熟成させたプレミアムなお酒です。コクやスパイス感といった熟成感がよく備わっており、香りを楽しみながらゆっくり味わいたい仕上がりが特徴。

今回は大阪府河内長野市の観光スポット「滝畑ダム」と、返礼品を紹介しました。サイクリングや散策など、湖面の風を浴びながら豊かな自然をゆったり楽しめるスポットです。周辺は、自然休養村としてキャンプ場や遊歩道、釣り堀、レストランなどが整備されているのもうれしいポイント! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者