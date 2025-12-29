今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いつもよりフットワークも軽く、ノリで出かけることもありそうです。行ってみると面白い出来事に遭遇する可能性も。思いついたことは、実際に行動してみると良いでしょう。恋愛面は、相手のために何かしてあげたくなるようです。自分が得意なことを教える場合もありそう。相手に分かりやすいように工夫してみましょう。ときには静かな場所で瞑想や深呼吸をして、心の声を聞くようにしてみましょう。無意識の感情を自由に解き放ってみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。