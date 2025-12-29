日本一の高さ誇る富士山。山頂が白く冠雪した美しい姿が印象的な山ですが、真上から見ると……? ISS長期滞在のクルーとしてミッションを遂行中の油井亀美也さんのポストが話題になっています。

「朝日を浴びてとても美しかったので共有させて頂きます」と投稿された写真は、ISSより富士山を真上から見た姿。山頂から雪が放射状に広がっており、朝日に照らされた真っ白な箇所と、影の部分とのコントラストも印象的。仕事で忙しい中撮影された貴重なショットです。

「花嫁のヴェールみたい 富士山は美しい」「江戸時代の噴火口跡（宝永山火口跡）が印象的であります。」「宇宙から観える富士山のお姿！忙しい中、投稿ありがたい」「カッコいいねこれ……令和は、なんかもうスゴイね。世が世なら、第三十七景(あるいは47枚目)“あゐゑすゑす雲間”的な版画が出るかしら。」と見たことのない富士山の姿に様々なコメントが寄せられています。