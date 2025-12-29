今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分のペースで活動するとうまくいくとき。急かしてくる相手をうまく交わすことが大切かも。特に商談のときは気を付けましょう。休みの日は家族や親友と過ごすと癒やされるようです。恋愛面は、パートナーとの絆が深まりそう。理想を共有すると良いでしょう。フリーの人は、気になる相手に家庭的な一面を見せるとうまくいく予感。他人にどう思われるかよりも、自分がどうありたいかを優先してみるといいかも。休みの日を利用して、いろんなファッションを楽しむのも◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。