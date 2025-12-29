アフリカネイションズカップ（AFCON）のグループステージ第2節が26日から28日にかけて行われた。

28日にはグループEとグループFの試合が行われた。グループEのアルジェリアは、23分にリヤド・マフレズ（アル・アハリ／サウジアラビア）が決めたPKの1点を守り抜いて2連勝。グループステージ突破を決めた。

グループFでは、モザンビークがガボンを撃破。2点を先行した後にピエール・エメリク・オーバメヤン（マルセイユ／フランス）の得点を許したものの、最終的に3－2で打ち合いを制した。モザンビークは通算6度目のAFCON出場だが、17試合目にして大会初勝利を挙げた。同組のコートジボワールvsカメルーンは、アマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）の得点でコートジボワールが先制したものの、オウンゴールでカメルーンが追いつき、1－1で引き分けた。

FIFAワールドカップ26で日本代表と同組となったチュニジアは、ナイジェリアと打ち合いの末に2－3で敗れて、グループCで1勝1敗。一方、ヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ／トルコ）やアデモラ・ルックマン（アタランタ／イタリア）らがゴールを挙げたナイジェリアは、連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

グループAのエジプトもモハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）の1点を守り抜いて南アフリカを下し、連勝でグループステージ突破が決定。優勝候補と目されるグループAのモロッコはブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）が、グループDのセネガルはサディオ・マネ（アル・ナスル／サウジアラビア）が得点を挙げたものの、それぞれ勝ちきることはできずにドローで連勝を逃した。

グループステージの順位表は以下の通り。各組の2位以上、および3位の成績上位4チームが決勝トーナメントに進出する。

※（）内は勝ち点／得失点差

▼グループA

1位 モロッコ（4／＋2）

2位 マリ（2／0）

3位 ザンビア（2／0）

4位 コモロ（0／－2）

▼グループB

1位 エジプト（6／＋2）★決勝T進出

2位 南アフリカ（3／0）

3位 アンゴラ（1／－1）

4位 ジンバブエ（1／－1）

▼グループC

1位 ナイジェリア（6／＋2）★決勝T進出

2位 チュニジア（3／＋1）

3位 タンザニア（1／－1）

4位 ウガンダ（1／－2）

▼グループD

1位 セネガル（4／＋3）

2位 コンゴ民主共和国（4／＋1）

3位 ベナン（3／0）

4位 ボツワナ（0／－4）

▼グループE

1位 アルジェリア（6／＋4）★決勝T進出

2位 ブルキナファソ（3／0）

3位 スーダン（3／－2）

4位 赤道ギニア（0／－2）

▼グループF

1位 コートジボワール（4／＋1）

2位 カメルーン（4／＋1）

3位 モザンビーク（3／0）

4位 ガボン（0／－2）