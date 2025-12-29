今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、感情を揺さぶられるようなことが起こりやすいかも。ラッキーに感じることもあれば、そうではないこともあるかもしれませんが、落ち着いて行動するようにしましょう。自分のなかでうまく消化できると◎ 恋愛面は、刺激がないと退屈してしまいそう。知的好奇心や探究心が満たされるようなことをやってみましょう。お金や物に対する考え方が変わりそう。新しい価値基準が生まれることでしょう。この感覚を持って、仕事などに取り組むと◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。