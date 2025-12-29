今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は物事を深く考えたり、勉強や読書をしたりすると良いでしょう。インプットをたくさんすることで心も豊かになれるようです。1人の時間を大切にして、瞑想やヨガなどをしながら１年を振り返ってみるのもおすすめ。恋愛面は、ちょっと遠出をするなど、普段とは違うデートをすると◎ 海外の文化や、その土地の食に触れると良い刺激になりそうです。学び続けてきたことが1つの形になり、自信につながるようです。次は自分が教えると良いかも。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。