村上春樹「これ、すごく貴重です」伝説的ミュージシャン、ヴァン・ダイク・パークスから贈られたTシャツ

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

12月28日（日）の放送は「村上RADIO～ブライアン・ウィルソン・メモリアル～」をオンエア。今年6月に亡くなったブライアン・ウィルソンの豊かな音楽性と波乱万丈の人生を、ソロ活動時代の名曲とともに振り返りました。番組では、あえてビーチボーイズ時代のヒットソングは取り上げず、ソロ時代のブライアンの音楽のみを村上さんの選曲でお届けしました。独学のピアノから生まれた美しい楽曲や、孤立と苦悩の時期があったからこそ生まれた深みのある楽曲、あまり世に知られてはいない村上さんのお気に入りの曲などを紹介しながら、ブライアン・ウィルソンの音楽人生をたどりました。

この記事では、中盤2曲について語ったパートを紹介します。

◆Brian Wilson「Soul Searchin'」

2004年にリリースされたアルバム『Gettin' In Over My Head』から「ソウル・サーチン」を聴いてください。僕はこの曲好きなんです。人生の過ちを悔やむ歌です。もともとはビーチボーイズとのリユニオン・セッションのために1990年代にブライアンが作った曲なのですが、そのセッションは揉めに揉めてうまくいかず、途中で弟のカールも亡くなったりして、結局流れてしまい、「ソウル・サーチン」という曲も長い間未発表のまま埋もれていました。この『Gettin' In Over My Head』のトラックでは、そのボツになったセッションの録音テープから、生前のカール・ウィルソンが残したボーカル・パートが流用されています。

聴いてください。「ソウル・サーチン」。

この『Gettin' In Over My Head』というアルバム、ポール･マッカートニーとかエルトン･ジョンとかエリック・クラプトンとかがゲストとして加わった意欲的なプロジェクトだったのですが、その割にはほとんど話題にもなりませんでした。LPのチャートでもようやく100位に入ったくらいです。なんか気の毒ですね。

◆Brian Wilson「Live Let Live / That Lucky Old Sun (Reprise)」

次は2008年に発表されたアルバム『That Lucky Old Sun』から聴いてください。これは久方ぶりのコンセプト・アルバムとしてそこそこ話題になり、全米チャートの27位まであがりました。

このアルバムの特色はなんといっても、旧友ヴァン・ダイク・パークスが参加していることでしょうね。伝説のアルバム『スマイル』をブライアンと共同で作り上げようとしたパークスさんです。いろんな事情で残念ながら、その作業は挫折してしまいますが。

パークスさん、このあいだ自分のバンドを率いて来日して、ライブハウスなんかで演奏しました。もちろん僕も聴きにいって、あと楽屋に行って、息子さんなんかも交えて楽しく話をしました。彼も僕の本を読んでいてくれて、喜んで、記念に『Song Cycle』発売当時の古いオリジナルＴシャツをプレゼントしてくれました。これ、すごく貴重です。大事にします。

それでは彼が作詞家として参加した曲を聴いてください。「Live Let Live」です。自分も生きて、他人も生かす。

◆Brian Wilson「Love Is Here To Stay」

そのあとブラインはウォルト・ディズニー･レコードと契約を結び、2枚の少しばかりユニークなアルバムを発表します。ひとつはジョージ･ガーシュインの曲を集めたもので、もうひとつはディズニー映画の主題歌を集めたものです。え、ブライアンがガーシュインとディズニー映画？ と耳を疑りたくなるんですが、出来はどちらもしっかり見事です。

まずガーシュイン曲集から聴いてください。2010年リリースのこのアルバムのタイトルは『Reimagines Gershwin』となっています。「ブライアン･ウィルソン、ガーシュインをもう一度練り直す」みたいなことでしょうかね。僕は最初「うーん、どんなものかな……」と恐る恐る聴いたんですが、これがびっくりするくらい面白くて、頭から尻尾まで聞き惚れてしまいました。アレンジも気が利いています。その中から「Love Is Here To Stay」を聴いてください。歌詞を書いたのは兄のアイラ･ガーシュインです。

なかなかダイナミックな内容のラブソングですね。今どきこんな愛の告白を実際に口にしたら、笑われるか、それとも呆れられるか……。でも時代を超えて素敵な歌です。聴いてください。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～ブライアン・ウィルソン・メモリアル～

放送日時：12月28日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/