テゲバジャーロ宮崎は28日、FW橋本啓吾と新シーズンの契約に合意したことを発表した。

現在27歳の橋本は、大阪商業大学卒業後の2021年から宮崎に加入。これまでJ3リーグ戦通算144試合の出場で49得点14アシストを記録している。

キャプテンを務めた2025シーズンは、25ゴールを記録してJ3リーグ得点王に輝き、クラブを史上初のJ2昇格に導いた。その活躍が評価され、J3リーグ最優秀選手に選出された。

宮崎残留を決めた橋本は、「来シーズンもテゲバジャーロ宮崎で闘うことになりました！」とクラブ公式サイトを通じてコメント。次のように新シーズンへの意気込みを示した。

「テゲバに加入してから、なかなか結果を残せないシーズンや大切な仲間を胸に闘ったシーズン、怪我に苦しんだシーズン、残留争いをしたシーズン、そしてJ2に昇格できたシーズン、さまざまなシーズンをこのクラブで経験し、本当に選手としても1人の人としても成長させてもらいました。応援してくださるファンサポーターの皆さんも年々に増え、満員のスタジアムでプレーできたプレーオフ準決勝は本当に幸せでした」

「そして、このクラブの成長とともに自分も成長し、新たなステージで闘えることにワクワクしていますし、とても嬉しく思います。ただ、目指しているものはここではなく、このクラブでもっと上でプレーできるように、成長を止めずに、一つでも上を目指し続け、より成長していきたいと思います」

「来シーズンも共に闘いましょう。更なる熱い応援をよろしくお願いします」

【動画】J3得点王！ 橋本の2025シーズン全得点