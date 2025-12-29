セリエA第17節が28日に行われ、クレモネーゼとナポリが対戦した。

今シーズン、セリエA昇格を果たしたクレモネーゼは、ここまで勝ち点「21」を獲得。12位と残留に向けて順調にポイントを積み重ねている。アウェイのナポリは、勝ち点「31」の現在4位。サウジアラビアで行われたスーペルコッパ・イタリアーナでは決勝でボローニャを下し、11シーズンぶり3度目の同タイトルを獲得。2025年をさらにいい形で締めくくるためにも、勝利したい一戦となる。

ナポリは13分、さっそく試合の均衡を破る。右サイドからのクロスが、レオナルド・スピナッツォーラの下にこぼれ、ダイレクトシュート。相手DFに当たると、ボールを拾ったラスムス・ホイルンドがゴールに流し込み、ナポリが先制点を奪取する。

そのまま時計の針は進み、ナポリは45分に待望の追加点をマーク。右サイドからマッテオ・ポリターノがクロスを送ると、ファーサイドに待ち構えていたホイルンドに流れ、そのままフィニッシュ。前半終了間際に貴重な2点目を挙げる。

後半もナポリペースが進み、クレモネーゼは守勢に回ることに。それでも、クレモネーゼはサイドからの攻撃で活路を見出し、最前線のジェイミー・ヴァーディにボールを託すことで、反撃の機会をうかがう。

ナポリは2点リードの余裕を生かし、ボール回し続け、このまま試合終了。敵地でクレモネーゼを2－0で下した。

クレモネーゼは次戦、1月3日にフィオレンティーナと対戦。ナポリは同4日にラツィオとの試合を控えている。

【スコア】

クレモネーゼ 0－2 ナポリ

【得点者】

0－1 13分 ラスムス・ホイルンド（ナポリ）

0－2 45分 ラスムス・ホイルンド（ナポリ）