ハルメクホールディングスはこのほど、今年のシニア世代の動向を振り返る「2025-2026 ハルメク シニアトレンド」を発表した。

2025-2026 ハルメク シニアトレンド

シニア世代の最新トレンドを発砲

2025年は米の高騰、トランプ関税などデフレからインフレに経済環境が大きく変化し、猛暑やクマ被害など環境の変化も著しかった1年だった。その一方で、インバウンド消費、大阪・関西万博・映画「国宝」・NHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」等の文化系エンタメが活況を呈した。高市政権誕生後、日経平均株価の最高値更新が相次ぐなど経済成長への期待も高まっている。社会や経済が目まぐるしく変わる中、日本の"ボリュームゾーン"であるシニア世代はどのように過ごし、変わったのか。そして今後どのように変わっていくのか。日々シニア女性を洞察しているからこそ見える変化、蓄積したインサイトやデータ、生々しい情報をもとに、同社のシンクタンク「ハルメク 生きかた上手研究所」が、シニアの今を見つめ、半歩先の明るい未来を読み解いた。

1.「イマ活」

シニアの間で「豪華クルーズ」「ちょっと上質なランチ」など、自分を喜ばせる体験に人気が集中している。ハルメクのイベントでは、「オペラ鑑賞」「大相撲観戦」など、12万円を超えるプレミアムチケットが即完売した。高額でも「元気なうちに、今を楽しもう」と、自分の心を満足させるため、価値ある"コト"に時間とお金を使う動きが広がっている。

2.「ご自愛消費」

節約疲れからのリバウンドもあり、「理由があるなら高くても納得して上質なものを買いたい」「頑張った自分をいたわりたい」と、心身のゆとりを取り戻す動きが出てきた。経験を積んだ世代は、「自分に似合う」「長く使える」といった基準が明確で、数多くのアイテムを持つより「価値のある一着」を選択する。また、快眠や健康という価値を実感できるリカバリーウェアや姿勢サポート製品など"自分をいたわる"アイテムのニーズも上昇した。自分のための納得できる消費は、今後も続いていくと予想される。

3.「戦力シニア」

「おてつたび(リゾートワーク)」「タイミー(スポットワーク)」など、仕事が暮らしや趣味の一部として溶け込み、場所や時間に縛られない自由な働き方が拡大している。50代以上が旅行や地域活動を通じて働く姿は、従来の「再雇用」や「副業」と異なり、仕事そのものが余生の生き方の一部となっている。経験豊かな世代が「もう一度自分の好奇心で働く」「今だからこそ、やってみたい」と好きで始めたことが、いつの間にか周囲に影響を与え、気づけば"戦力"として頼られる存在になっている。

4.「再点火メイク」

「今を生きる私に似合う」を美容に求める動きが拡大している。自分の魅力を更新するため、時間を費やす潮流に合わせたシニア向けの美容教室の出現、50代以上の美容系YouTuberの増加、高市早苗首相のメイクが変わったことが話題になるなど、大人世代のロールモデルが洗練を示している。時代に合わせ、「自分の個性を引き出す武器」としてメイクを捉える動きはこれからも広がっていくと予想される。

5.「ならわし卒業」

若者文化の「キャンセル界隈」が社会規範への拒否や苦労することへの放棄だとすれば、シニアのキャンセルは、自分を取り戻すための手放し。同研究所の調査では、「年賀状じまい」「墓じまい」「お中元・歳暮じまい」が進んでいることが明らかになった。「●●じまい」により、過去の形式に縛られず、自分らしい関係性や生きかたを再構築する行為が広がっている。

いとうまい子さんらが最新トレンドを熱く議論

1983年にアイドルとしてデビュー後、45歳で早稲田大学に入学。現在は大学教授・研究者・経営者として多方面で活躍しながら、俳優業も継続されているいとうまい子さんと、YouTube登録者43.2万人を誇る「ヘアメイク職人 化け子」こと岸順子さんが登壇。同研究所 所長の梅津順江氏とのトークセッションでは、「イマ活」「再点火メイク」といったトレンドワードを軸に、シニア世代の最新トレンドについて熱い議論が繰り広げられた。

(左から)ハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江さん、いとうまい子さん、岸順子さん

いとうまい子さんは、発表されたトレンドワードを振り返り「シニア世代は私と同世代なので、フィットするワードばかりです」とコメント。今やりたいことを楽しむ「イマ活」については、「45歳で大学に入ったことをきっかけに、今も研究を続けています。8時間でも楽しんでしまうほど趣味になっています」と回想しつつ、「ただ、研究は他人からはあまり理解されにくい趣味だったりもするので、最近は1年に1度、ドジャースの試合を観に行き、大谷翔平選手を応援することにハマっています」と意外な趣味も明かした。続けて「いつか時間ができたらやろうと過ぎてしまったことがたくさんあるので、この年になると思い立ったが吉日です」と、自身の経験を踏まえた想いを語った。

また、ヘアメイクアップアーティスト「化け子」こと岸順子さんは、「トレンドはエネルギーです」と力強くコメントし、「最近はシニアと若い人のメイクの境目がなくなりつつあり、それが若々しさにもつながっていると感じています。年齢を理由に"やってはいけないこと"はないのです」と述べ、変わりゆくシニア世代のメイクを振り返りながら、自身の魅力をアップデートすることに励むシニア世代を後押しした。

さらに、いとうまい子さんは会社経営や研究、大学教授に挑戦し続けている自身の活動を振り返り、「自分ができそうなことを見つけて、シニアだけれど役に立てたら良いなと思います。踏み出さないと気づけないこともあるので、あまり考えずに第一歩を踏み出すことも大事だと思います」とコメント。続けて、「シニアの女性は人類最強の生き物だと思っています。"年齢を重ねるのも悪くないな"と若者世代に思わせたいです!」と、常識や制約にとらわれない挑戦を続けるいとうさんらしいコメントで締めくくった。