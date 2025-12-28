大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2020年以降、今季までに3度ワールドシリーズ（WS）を制している。際立つ一強ぶりを苦々しく思っているファンも少なくはないが、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー氏は逆にいいことだと考えているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「カーショー氏はポッドキャスト番組に出演した際、ドジャースが“止められない存在”になることは、注目を集めるという意味で球界にとっていいことだと語った」としつつ、「僕が子どもの頃、ニューヨーク・ヤンキースは常に最強で、WSに出ては優勝していた。でも、それは野球にとっていいことだと思うんだ。応援しているから大好き、もしくは勝ち続けるから嫌い、そう思われるチームがあるのは野球にとってプラスだ。無関心でいられる存在ではいけない」という同氏のコメントを紹介。

続けて、「ファンや他球団のオーナーから多くの批判を受けているにもかかわらず、ドジャースは依然としてメジャーで最も人気のある球団の一つであり続けている。今季、ドジャースタジアムには球団史上初めて400万人の観客を動員し、ビジターの平均観客動員数でもリーグトップに立った」と記している。

昨今の球界では戦力均衡の必要性が叫ばれることも多いが、頭一つ抜け出たチームがあった方が球界内外で注目を集めやすい面もあるのかもしれない。

