ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ニューヨーク・ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手を獲得するという噂が浮上している。しかし、これはベリンジャー側で条件を吊り上げるための交渉術にすぎない可能性も出てきた。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・キャンベル記者が言及した。

当初は、ヤンキースが再契約を最優先にすると見られていた。しかし、実際の動きは鈍く、少なくとも現時点では、代理人のスコット・ボラス氏が求める条件に応じる姿勢は見せていない。

そこで浮上したのが、古巣であるドジャースへの復帰だ。ドジャースにベリンジャーが移籍となれば、大谷翔平選手らと強力な打線を形成できるだろう。

ところがベリンジャー側は、ドジャース復帰という選択肢を見せることで、ヤンキースやニューヨーク・メッツ、サンフランシスコ・ジャイアンツといった興味を持っている球団にプレッシャーをかけているだけの可能性が高い。

注目を集めるベリンジャーの動向についてカンプベル氏は「ボラス氏は、これら3球団のいずれかが折れるのを待つ間、彼らを威嚇する手段としてドジャース復帰の可能性をちらつかせているようだ。この流れから、ドジャースと彼の噂が次第に沈静化しても全く驚きではない」と言及した。

