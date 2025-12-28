セリエA第17節が28日に行われ、ミランとヴェローナが対戦した。

今シーズンよりマッシミリアーノ・アッレグリ監督が復帰したミランは、ここまで9勝5分1敗と勝ち点「32」を獲得。宿敵インテルに次ぐ、2位につけている。18日に行われたスーペルコッパ・イタリアーナ準決勝ではナポリに敗れ、今季初タイトルとはならず。“リスタート”となる一戦で、18位と降格圏に沈むヴェローナをホームに迎え入れる。

ミランはFWラファエル・レオンが引き続き欠場となり、最前線にはクリスティアン・プリシッチとクリストファー・エンクンクが起用され、左ウイングバックには前節2得点のダヴィデ・バルテサーギが配置された。

試合はミランペースで進むがお互い決め手を欠く展開に。ルベン・ロフタス・チークが惜しい強烈なシュートを放つと、右サイドを崩しグラウンダーのクロスを送り込むなど、ヴェローナゴール前にたどり着くが、決定機とはならない。こう着状態に入ったなか、前半アディショナルタイムにミランが試合の均衡を破る。右からのCKにアドリアン・ラビオがヘディングでコースを変えると、ファーサイドにいたプリシッチが押し込み、ついにネットを揺らすことに成功する。

後半開始直後、ミランはエンクンクがエリア内で倒されPKを獲得。これを自らがゴール左側に蹴り込み、待望の今シーズンのリーグ戦初ゴールをマークする。すると53分、モドリッチのミドルシュートがポストに当たり跳ね返ると、いち早く反応したのがエンクンク。無人のゴールに押し込み、決定打となるチーム3点目を決める。



ヴェローナは86分にようやくネットを揺らすも、オフサイドと判定されゴールは無効に。ミランは終始チャンスを作らせず、時計の針を進めていく。その後、スコアは動かず、3点を奪ったミランが完封勝利。勝ち点を「35」に伸ばし、インテルを抜き暫定ながら首位に浮上した。

ミランは次戦、1月2日にカリアリと対戦。ヴェローナは同4日にトリノとの試合を控えている。

【スコア】

ミラン 3－0 ヴェローナ

【得点者】

1－0 45分＋1分 クリスティアン・プリシッチ（ミラン）

2－0 48分 クリストファー・エンクンク（PK/ミラン）

3－0 53分 クリストファー・エンクンク（ミラン）

【動画】ミランがプリシッチの得点で先制！



