Mrs. GREEN APPLE大森元貴「勉強のときに聴く音楽は洋楽が良い」!?に「このインスト盤はすごく重宝します！」ベストアルバム『10』のインスト盤を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月22日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージをもとに、アニバーサリー・ベスト・アルバム『10』のインストゥルメンタル盤『10 -Instrumentals-』などについて語り合いました。――Mrs. GREEN APPLE が7月にリリースしたアニバーサリーベストアルバム『10』のインストゥルメンタルアルバム『10 -Instrumentals-』が、12月8日に配信リリースされました。『10』に収録された19曲に、ダウンロードアルバム限定のボーナストラック「道徳と皿 ～2025 ver.～」、フェーズ２最後のシングルとなった「GOOD DAY」のインストゥルメンタルを追加して全21曲が収録されています。ベストアルバム『10』のインストゥルメンタルver、早速聴かせていただきました。聴かせたい楽器が明確で、意図を持って演奏されているのがすごく伝わってきました。私は結構曲を聴くときにドラムや飾りの音を口ずさんでしまうことが多いので、これから勉強の際に聴こうと思いました。（広島県 17歳）大森：たしかに、勉強のときに聴く音楽は洋楽がいいみたいなことを言うよね！ 日本語だと歌詞が入ってきちゃうから。藤澤：そうなんだ！大森：だから、作業的なことで言うと歌詞が入ってこないのがいいっていうのは、たしかにこのインスト盤はすごく重宝しますね！若井：いいと思う！大森：作曲の時点からもそうだし、2人の演奏がぎゅっと詰まったものになっておりますので、ぜひ皆さん、聴いてみてください！