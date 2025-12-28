食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。

ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、東京都在住41歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。

◆回答者プロフィール

年齢性別：41歳男性

同居家族構成：本人、妻（39歳）、子ども（8歳）

居住地：東京都

雇用形態：自営業・自由業

世帯年収：本人700万円、配偶者700万円

現預金：1200万円

リスク資産：120万円

◇リスク資産内訳

・日本株：120万円

◆「一番よかった返礼品は大分県由布市のおおいた和牛100％使用ハンバーグ」

ふるさと納税歴は「3年」。毎年「家族全体で8万円前後」利用しているという今回の投稿者。

2025年に最も満足した返礼品について、「大分県由布市のおおいた和牛100％使用ハンバーグプレーン 34個計約2.4kg」を挙げています。

数ある返礼品の中から「子どもと一緒に楽しめるし、ボリュームも満点だから」選んだと言い、実際に手元に届いてみると「お店で食べるような本格的なハンバーグで、特別感がある」と感じたそうです。

また34個入りと量が多いため「バラ凍結なので重宝しています。お土産に渡したり、一品たりない時にサッと調理できるし、子どもの誕生日のメインになっています」と活用している様子です。

◆「ふるさと納税は地域活性に役立つ」

返礼品は「地域応援と子どもと一緒に楽しめること」を目的に選んでいるという投稿者。

例えば「長崎県佐世保市の訳あり長崎カステラ切り落とし3種詰め合わせ」は「子どものおやつや、コーヒーのお供に最適」で気に入っているとのことです。

一方で、少し残念だった返礼品として、訳ありボイルずわいがには「味のあたりとハズレ時の差が激しい」ため失敗だったと振り返っています。

ふるさと納税のよさについては「子どもとのコミュニケーションの一環になる」とコメント。その半面、「似たような商品が多く、食品系の返礼品がマンネリ化してきている」とも。

そのため、来年以降は趣向を変えて「京都市の旅行ポイントの返礼品を使用してみたい」と言います。

最後に、ふるさと納税は自身にとって「地域活性に役立つ便利なツール」とまとめられていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部