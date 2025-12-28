大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースには、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得するという噂が浮上している。資金力や層の厚さを誇るドジャースだが、注目されている超大型トレードは実現しないかもしれない。米メディア『ニュース・ウィーク』のザック・プレスネル記者が言及した。

スクバルは来季終了後にフリーエージェント（FA）となる見込みで、タイガースが長期契約を結べるかどうかが不透明だ。そのため、今のうちにトレードすべきではないかという議論が浮上していた。

スクバルは球界を代表する先発投手であるため、トレードが現実的になるのは再契約の可能性が完全に消えた場合に限られると見られる。タイガースにとっての理想は、スクバルをロースターに残しつつ、全力で再契約の交渉を進めることだ。

しかし、もし複数のスター選手を含む常識外れのトレード案が届けば、話は別だ。特にドジャースはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手などを擁しているため、複数の主力選手を放出できる余裕がある。

注目の集まるスクバルの動向についてプレスネル氏は「タイガースにとって難しい決断だが、彼は現時点で放出するにはあまりにも才能が突出している。タイガースは現在ア・リーグ屈指の強豪であり、特に彼がマウンドに立つ時はなおさらだ」と言及した。

