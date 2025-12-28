有吉が告白…今ドハマりしているゲームとは？「子どもが飽きても1人でずっとやってる（笑）」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。12月のアシスタントは、デンジャラス・安田和博です。12月21日（日）の放送では、有吉がドハマりしているものについて熱弁しました。

◆有吉、クレーンゲームにハマる

大手コンビニチェーンのファミリーマートが、一部の店舗で導入しているクレーンゲームなどゲーム機の設置を全国約5,000店舗に広げる方針を発表しました。コロナ禍以降、店内の飲食スペースや書籍コーナーを縮小し、空いたスペースを来店のきっかけづくりに活用する狙いがあり、買い物以外での収益拡大を目指しているそうです。

このニュースに、有吉は「これはヤバい！ 子どもがいる人はマジでヤバいよ。やりまくっちゃうよ」と興奮気味に語ります。大型ショッピングセンターや商業施設などでもクレーンゲームをよく見かけるようになったと言い、「俺……すっげぇやってるのよ」と明かすと、「やってるの!? そうなんだ！」と思わずビックリする安田。

続けて、有吉は「最初は子どもが『やって！』って言うから、しぶしぶやり始めたんだけど、だんだんハマっちゃって。今は、子どもが飽きて『もう帰りたい』って言っているのに『ちょっと待って』と言って、1人でずっとやってる（笑）」と、ドハマりぶりを吐露。

そして、改めてファミリーマートにクレーンゲームなどが設置されるニュースに触れ、「それがファミマにできたらヤバいよ。でも、はっきり言って……楽しみ！」と胸を躍らせる有吉でした。

