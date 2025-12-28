「決断しやすくしてくれた」ドジャースのディアス獲得、弟の存在も追い風…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）の獲得に成功した。チームの強さや条件面はもちろん、弟であるアレクシス・ディアス投手の存在も追い風になったかようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

アレクシスは今季開幕時点ではシンシナティ・レッズ所属で、5月末にドジャースへトレード移籍した。ただ、加入後は9試合で防御率5.00と振るわないまま、9月上旬にDFAとなりアトランタ・ブレーブスへ移籍。さらに、今オフにはテキサス・レンジャーズへと移っている。

[sp_ad]

同メディアは「アレクシスはドジャースでわずか9登板だったものの、チームで良い経験を積んでいた。それがエドウィンにとって、チームを高く評価するのに十分な理由となり、FAでの決断に影響を与えた」と言及。

続けて、「ドジャースと契約する話が具体的になってきた頃に、アレクシスとは少し話した。彼は、ドジャースは本当に素晴らしい球団で、すべての選手を一人ひとりが優れた選手であるかのように扱ってくれると言っていた。それはまさに、僕が求めていたことだった。彼はドジャースについて良いことばかり話してくれて、僕にとって決断しやすくしてくれたんだ」というエドウィンのコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】