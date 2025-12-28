日本プロサッカー選手会（JPFA）が主催する『極楽湯 presents 日本プロサッカー選手会アワード2025』が28日に行われた。

今季の明治安田J3リーグ37試合に出場し、ヴァンラーレ八戸のJ2初昇格に貢献したDF蓑田広大がJPJA J3ベストイレブンを受賞した。表彰式を終え、蓑田は「嬉しく思いますし、このような素晴らしい会にまた呼んでいただけるように、頑張っていきたい」とコメントした。

今季の八戸で際立ったのが“堅守”。J1ではサンフレッチェ広島（28失点）、J2では徳島ヴォルティス（24失点）が堅守を誇った中、八戸はJリーグ全60クラブで今季最少の23失点を記録した。蓑田は「バック陣に注目が集まりがちかもしれませんが、うちのチームは本当に11人で全員で守る。FWの選手が自陣ゴールまで戻ってヘディングでクリアしたシーンもありましたし、そういったチームの積み重ねが、目に見える結果につながったと思います」とチーム全員の守備意識によるものだと力説した。

SC相模原、そして八戸と約3年半の期限付き移籍を終え、来季は1年でのJ1返り咲きを目指す湘南ベルマーレに復帰する。蓑田は「やっと来たなと。プロキャリアをスタートさせてクラブに何も貢献できず、期限付き移籍となりました。湘南に戻るために3年半頑張ってきたので、スタートラインに立ったというか、やっとゼロからのスタートという感じです。ある意味フレッシュな気持ちでやっていきたい」と語った。来年2月に開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグではEAST Aに入り、いきなり古巣の八戸と相模原とも対戦することになる。「成長した姿を見せれるように頑張りたい」と意気込んだ。

またJPFA最優秀選手賞を受賞した上田綺世（フェイエノールト）は法政大学の先輩にあたる。先日も食事をし、上田から「湘南で頑張って」と声をかけられたそうだ。蓑田も「自分も早く綺世くんと同じところでできるように、一つひとつ頑張る」と上田に誓い、来季に向けて決意を新たにした。