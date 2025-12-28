インテルが、1月の移籍市場でトッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属する2選手の獲得に動くかもしれない。27日、イタリアメディア『カルチョメルカート』が報じた。

インテルはスパーズのイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオをトップターゲットにしていることが報じられており、来年夏の移籍市場で獲得に動くことが噂されていた。しかし、スイス代表GKヤン・ゾマーが衰えるなか、スペイン人GKヨシプ・マルティネスもクリスティアン・キヴ監督とクラブの信頼を勝ち取ることができておらず、“ネッラズーリ”は1月の新GK獲得を検討しているようだ。

ピエロ・アウジリオSD（スポーツディレクター）が首脳陣から予算の承認を得ることができれば、インテルはヴィカーリオ獲得に挑戦することになるという。ヴィカーリオはスパーズとの契約を2028年夏まで残しているが、セリエA復帰を希望している模様。スパーズを交渉のテーブルに着かせるためには、最低でも2500万〜3000万ユーロ（約46億円〜約55億円）の移籍金が必要になりそうだ。

また、キヴ監督は1月にセンターバックの獲得も希望しており、スパーズのルーマニア代表DFラドゥ・ドラグシンが候補に上がっているようだ。前十時じん帯断裂の大けがから復帰したばかりのドラグシンは、試合勘を取り戻すために出場機会を望んでおり、セリエA復帰が噂されている。23歳のDFにはローマやユヴェントスも関心を示しており、買い取りオプションまたは義務が付いた期限付き移籍でスパーズからの獲得が可能だと見られている。