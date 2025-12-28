今日の運勢は？ ★12月29日（月）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月29日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月29日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？多くの学びがあり、充実感がある一日に。自分の得意なことを周りの人に教える機会もありそう。教えることで自分自身の知識や能力もアップするようです。時間に余裕があれば読書がおすすめ。緊張感から解放されて、リフレッシュできそう。行きたかった場所へ出かけてみると良いでしょう。久しぶりに友達と会うのも◎たくさん話をしていると、心の中を整理できるようです。新年に向けて、ライフスタイルを見直すと良いかも。学びの時間を増やすために、無駄に感じるものは省いていくと◎恋愛運アップには、部屋の換気や空間の香りを大切にすると良いでしょう。にぎやかな場所へ出かけるなど、人との交流が盛んな日。趣味から始めたものが、友達の紹介で副業に繋がっていくかも。ここぞというときは、お気に入りのカラーや華やかなアクセサリーを身につけると◎健康的な生活を心がけると◎時間があれば昼寝なども良いでしょう。疲れが取れたらイライラする気持ちも減っていくようです。家族や恋人を誘って運動をすると楽しめそう。今日は、自分のペースで過ごせそう。ファッションやメイクを楽しんでいると、周りからも褒められることでしょう。おすすめのアイテムなどを皆にも教えてあげると良いかも。自分の好きなことを表現してみるのも◎開放的な気分になり、テンションも上がりそう。趣味を楽しむのも良いですし、どこかへ出かけるのも良いでしょう。知らない土地や場所へ行ってみると、面白いことがあるかも。エネルギッシュな一日になりそうです。ですが、気持ちのままに突っ走ってしまうと、後で反省するなんて場合も。ちょっと冷静になってみると上手くいきそう。周りの人の意見なども聞いてみると良いでしょう。今日は、より家族や親友との絆が深まるようです。色々な話をしていくと、将来に対するビジョンも明確に。自分がやるべきことが見えてくると、来年の計画も立てやすくなるようです。肩の力を抜いて過ごせるようです。家族や友人と食事などを楽しめることでしょう。季節の野菜を使ったスープや鍋料理でスタミナアップを。元気が出てくれば、苦手なことにも挑戦できるようです。今日は、焦らずにコツコツと行動すると◎一人でできる作業などを一気に片付けることができそうです。イライラしてしまいそうなときは、香りの良いお茶を飲むなど、「香り」で癒やされてみて。何か困ってしまったことがあれば、周りを頼ると良いでしょう。アドバイスなどを前向きに捉えてみて。モヤッとする場合は、散歩やドライブをすると◎好きな景色を眺めているとリフレッシュできそうです。今年なかなか出来なかったことは、やり方などを変えて来年挑戦してみると良いかも。できなかったことを後悔するより、ポジティブに捉えて飛躍できるようにしていきましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。