スイスのサッカー研究機関「CIESフットボール・オブザーバトリー」が、欧州5大リーグ“以外”でプレーする2006年生まれ以降のベストプレイヤー100選を発表。日本人選手は4名がランクインした。

5大リーグを除く世界の66リーグを対象に、CIESが独自に開発した方法とパートナー会社が収集したデータを使用して、トップ100人が選出された。空中戦やボール奪取、ビルドアップ、チャンスクリエイト、決定力など様々なデータを用い、リーグレベルなども加味して、順位を決定したようだ。

1位にはフェイエノールト（オランダ）に所属するU－21オランダ代表DFジファイロ・リートが選ばれた。2位のポルトガル代表FWジオバニー・クエンダ（スポルティング／ポルトガル）もトップクラブが注目する逸材だ。

日本人選手は4名がトップ100にランクイン。今冬にフランクフルトへのステップアップが決まっているU－23日本代表DF小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）が、14位で日本人トップとなった。J1からは3人が名を連ね、U－20日本代表GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）が59位タイ、U－20日本代表MF中島洋太朗（サンフレッチェ広島）が68位タイ、日本代表MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山→FC東京）が89位タイだった。

トップ100に選ばれた主な選手は以下の通り。

1位 ジファイロ・リート（オランダ／フェイエノールト）

2位 ジオバニー・クエンダ（ポルトガル／スポルティング）

3位 カレブ・イレンキ（ガーナ／ノアシェラン）

3位 ロドリゴ・モラ（ポルトガル／ポルト）

5位 キース・スミット（オランダ／AZ）

5位 ペドロ・エンリケ（ブラジル／ゼニト）

7位 ハイアン・ヴィトール（ブラジル／ヴァスコ・ダ・ガマ）

8位 ホルヘ・サリナス（スペイン／ラシン・サンタンデール）

9位 ジョアン・ガドゥ（フランス／ザルツブルク）

10位 アルバロ・モントーロ（ブラジル／ボタフォゴ）

11位 ヴィクトル・フロホルト（デンマーク／ポルト）

13位 コンスタンティノス・カレツァス（ギリシャ／ヘンク）

14位 小杉啓太（日本／ユールゴーデン）

22位 ダニエル・グジョンセン（アイスランド／マルメ）

59位 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（日本／名古屋グランパス）

62位 マテオ・シルヴェッティ（アルゼンチン／インテル・マイアミ）

68位 中島洋太朗（日本／サンフレッチェ広島）

68位 ジルベルト・モラ（メキシコ／クラブ・ティフアナ）

68位 キム・ミンス（韓国／FCアンドラ）

77位 ネストリ・イランクンダ（オーストラリア／ワトフォード）

89位 佐藤龍之介（日本／FC東京）