元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

アイナは、ソロとしては初の紅白出場。世界的にヒットした人気アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中-On The Way」を披露する。

紅白でのメイクや衣装について聞かれたアイナは「一生で一番きれいな状態で、だけどちょっと毒っぽさもあるような、アイナ・ジ・エンドらしいものを作りたいなと思っています」とにっこり。また、「以前、BiSHの時に一度(紅白に)出させていただいた時、本番前にやる気を出そうと思ってハンバーガーを買っておいたんですが、スタッフさんに食べられちゃって、本番前に泣きわめいたんですよ」とエピソードを披露し、「だから(今回は)本番前に好きな食べ物を食べてから挑もうと。まずはカフェラテを飲みたい、できれば豆乳で。あとはおにぎりを最低2個はいっときたい。それからいかついハンバーガーを……」と願望を明かした。

また、今年を漢字一文字で表すとどんな字かと聞かれると、「『迸る』という漢字です」と回答。続けて「今までいろんな人のおかげで種をまいてこられました。そこにいろんな人が水をくれて、今年、ちょっと芽が出た気がします。花はまだ咲いてないかもしれないですけど……。その芽が出る勢いが、迸るようにエネルギッシュで、『やるしかねえ！』みたいな前のめりさがあったので。この1年はチーム一丸となって迸れたのかなと思います」と説明していた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。