テクノポップユニット・Perfumeが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表しているPerfumeは2年ぶり17回目の出場。今回は「ポリリズム」～「巡ループ」の「Perfume Medley 2025」を披露する。

取材会場に華やかなドレスで登場した3人。あ～ちゃんは「紅白さんの演目をもってコールドスリープに入ることになりましたので、実際にも締めくくりのパフォーマンスになります。25年やってこさせてもらって、紅白さんのステージで締めくくれることを本当に光栄に思います」と喜びを述べ、「いろんな人から『見るけんね』と言ってもらえてうれしいです」とにっこり。「後悔のないように、一旦の締めくくりをいいステージにしたいです」と意気込んだ。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。