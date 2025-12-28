アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、チェルシー戦を振り返った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

公式戦10連勝中のアストン・ヴィラは、27日に行われたプレミアリーグ第18節でチェルシーとのアウェイゲームに臨んだ。勝ち点差は「7」あったものの、3位と4位の直接対決は、37分にチェルシーに先制を許したが、63分にオリー・ワトキンスが同点弾を決めると、84分にもワトキンスが勝ち越しゴールを挙げ、2－1で逆転勝利を収めた。

この結果、公式戦11連勝を飾ったアストン・ヴィラは、イギリスメディア『Squawka』によると、1914年に記録したクラブ最多連勝記録に並ぶことに成功したという。

プレミアリーグでは8連勝を飾り、首位アーセナルとの勝ち点差は「3」のままとなっていることから、早くもプレミアリーグでの初優勝にも期待がかかっているアストン・ヴィラだが、その可能性について聞かれたエメリ監督は「いや、そんな気はしてない」とまだタイトル獲得の可能性は低いと見ていることを明かした。

「私たちは非常に良い戦いができていると感じている。そして今は、アーセナルとマンチェスター・シティに次いで3位だ。彼らも素晴らしいパフォーマンスを見せている。私たちは38試合を戦うことになる。まだ18試合目で、20試合も残っている。リヴァプールやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドといったチームもいるんだ」

「もちろん、彼らと戦わなければならない。彼らと競って、今のように38試合である程度安定した成績を残すことが私たちの目標だ。しかし、今のように安定したパフォーマンスを披露し、素晴らしいパフォーマンスを見せていても、私たちの前にはアーセナルとマンチェスター・シティが立ちはだかっているんだ」

試合前時点で4位だったチェルシーとの直接対決を制したアストン・ヴィラは次節、30日に首位アーセナルとのアウェイゲームに臨むが、果たして公式戦の連勝記録を「12」に伸ばすことはできるのだろうか。

【ハイライト動画】アストン・ヴィラがチェルシーに逆転勝利で公式戦11連勝！