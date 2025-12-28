日本プロサッカー選手会（JPFA）が主催する『極楽湯 presents 日本プロサッカー選手会アワード2025』が28日に行われた。
日本国内、海外のクラブに所属している日本人プロサッカー選手が会員となり、その選手間投票で1年間のJ1、J2、J3およびJPFA全体でのベストイレブンと最優秀選手を選出する。各カテゴリー最優秀選手賞受賞者が発表され、JPFA最優秀選手賞はフェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が初受賞した。現在エールディヴィジでは18得点で得点ランキングトップに君臨。10月のブラジル代表戦では決勝点をマークするなど、“日本のエース”として大きな飛躍を遂げた1年となった。
J1は鹿島アントラーズのGK早川友基、J2は水戸ホーリーホックのFW渡邉新太、J3は栃木シティのFW田中パウロ淳一がそれぞれ初受賞。今季各カテゴリーで優勝シャーレを掲げたチームの中心選手が選ばれた。
JPFA ベストイレブン
※所属クラブは、ベストイレブン発表時点
※海外クラブに所属する選手とJ1・J2・J3ベストイレブンの中から選出
▼GK
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／3年連続3回目）
▼DF
伊藤洋輝（バイエルン／初受賞）
植田直通（鹿島アントラーズ／初受賞）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／初受賞）
渡辺剛（フェイエノールト／初受賞）
▼MF
鎌田大地（クリスタル・パレス／2回目）
佐野海舟（マインツ／初受賞）
田中碧（リーズ／初受賞）
▼FW
上田綺世（フェイエノールト／3年連続3回目）★最優秀選手賞
鈴木優磨（鹿島アントラーズ／初受賞）
堂安律（フランクフルト／2回目）
JPFA J1ベストイレブン
※所属クラブは、ベストイレブン発表時点
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ／初受賞）★最優秀選手賞
▼DF
植田直通（鹿島アントラーズ／初受賞）
古賀太陽（柏レイソル／初受賞）
荒木隼人（サンフレッチェ広島／初受賞）
▼MF
知念慶（鹿島アントラーズ／初受賞）
小泉佳穂（柏レイソル／初受賞）
稲垣祥（名古屋グランパス／初受賞）
▼FW
鈴木優磨（鹿島アントラーズ／2年連続2回目）
細谷真大（柏レイソル／2回目）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア／初受賞）
伊藤達哉（川崎フロンターレ／初受賞）
JPFA J2ベストイレブン
※所属クラブは、ベストイレブン発表時点
▼GK
後藤雅明（V・ファーレン長崎／2年連続2回目）
▼DF
大森渚生（水戸ホーリーホック／初受賞）
飯田貴敬（水戸ホーリーホック／初受賞）
市原吏音（RB大宮アルディージャ／初受賞）
▼MF
高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌／初受賞）
齋藤俊輔（水戸ホーリーホック／初受賞）
山口蛍（V・ファーレン長崎／初受賞）
▼FW
宮崎鴻（ベガルタ仙台／初受賞）
ディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形／2回目）
谷村海那（いわきFC ※現所属：横浜Ｆ・マリノス／2年連続2回目）
渡邉新太（水戸ホーリーホック／初受賞）★最優秀選手賞
JPFA J3ベストイレブン
※所属クラブは、ベストイレブン発表時点
▼GK
相澤ピーターコアミ（栃木シティ／初受賞）
▼DF
蓑田広大（ヴァンラーレ八戸／初受賞）
白井達也（ヴァンラーレ八戸／初受賞）
奥井諒（栃木シティ／初受賞）
辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州／初受賞）
▼MF
佐藤碧（ヴァンラーレ八戸／初受賞）
城定幹大（福島ユナイテッドFC／初受賞）
奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎／初受賞）
▼FW
澤上竜二（ヴァンラーレ八戸／初受賞）
田中パウロ淳一（栃木シティ／初受賞）★最優秀選手賞
橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎／初受賞）