日本プロサッカー選手会（JPFA）が主催する『極楽湯 presents 日本プロサッカー選手会アワード2025』が28日に行われた。

日本国内、海外のクラブに所属している日本人プロサッカー選手が会員となり、その選手間投票で1年間のJ1、J2、J3およびJPFA全体でのベストイレブンと最優秀選手を選出する。各カテゴリー最優秀選手賞受賞者が発表され、JPFA最優秀選手賞はフェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が初受賞した。現在エールディヴィジでは18得点で得点ランキングトップに君臨。10月のブラジル代表戦では決勝点をマークするなど、“日本のエース”として大きな飛躍を遂げた1年となった。

J1は鹿島アントラーズのGK早川友基、J2は水戸ホーリーホックのFW渡邉新太、J3は栃木シティのFW田中パウロ淳一がそれぞれ初受賞。今季各カテゴリーで優勝シャーレを掲げたチームの中心選手が選ばれた。

JPFA ベストイレブン

※所属クラブは、ベストイレブン発表時点

※海外クラブに所属する選手とJ1・J2・J3ベストイレブンの中から選出

▼GK

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／3年連続3回目）

▼DF

伊藤洋輝（バイエルン／初受賞）

植田直通（鹿島アントラーズ／初受賞）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／初受賞）

渡辺剛（フェイエノールト／初受賞）

▼MF

鎌田大地（クリスタル・パレス／2回目）

佐野海舟（マインツ／初受賞）

田中碧（リーズ／初受賞）

▼FW

上田綺世（フェイエノールト／3年連続3回目）★最優秀選手賞

鈴木優磨（鹿島アントラーズ／初受賞）

堂安律（フランクフルト／2回目）

JPFA J1ベストイレブン

※所属クラブは、ベストイレブン発表時点

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ／初受賞）★最優秀選手賞

▼DF

植田直通（鹿島アントラーズ／初受賞）

古賀太陽（柏レイソル／初受賞）

荒木隼人（サンフレッチェ広島／初受賞）

▼MF

知念慶（鹿島アントラーズ／初受賞）

小泉佳穂（柏レイソル／初受賞）

稲垣祥（名古屋グランパス／初受賞）

▼FW

鈴木優磨（鹿島アントラーズ／2年連続2回目）

細谷真大（柏レイソル／2回目）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア／初受賞）

伊藤達哉（川崎フロンターレ／初受賞）

JPFA J2ベストイレブン

※所属クラブは、ベストイレブン発表時点

▼GK

後藤雅明（V・ファーレン長崎／2年連続2回目）

▼DF

大森渚生（水戸ホーリーホック／初受賞）

飯田貴敬（水戸ホーリーホック／初受賞）

市原吏音（RB大宮アルディージャ／初受賞）

▼MF

高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌／初受賞）

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック／初受賞）

山口蛍（V・ファーレン長崎／初受賞）

▼FW

宮崎鴻（ベガルタ仙台／初受賞）

ディサロ燦シルヴァーノ（モンテディオ山形／2回目）

谷村海那（いわきFC ※現所属：横浜Ｆ・マリノス／2年連続2回目）

渡邉新太（水戸ホーリーホック／初受賞）★最優秀選手賞

JPFA J3ベストイレブン

※所属クラブは、ベストイレブン発表時点

▼GK

相澤ピーターコアミ（栃木シティ／初受賞）

▼DF

蓑田広大（ヴァンラーレ八戸／初受賞）

白井達也（ヴァンラーレ八戸／初受賞）

奥井諒（栃木シティ／初受賞）

辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州／初受賞）

▼MF

佐藤碧（ヴァンラーレ八戸／初受賞）

城定幹大（福島ユナイテッドFC／初受賞）

奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎／初受賞）

▼FW

澤上竜二（ヴァンラーレ八戸／初受賞）

田中パウロ淳一（栃木シティ／初受賞）★最優秀選手賞

橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎／初受賞）