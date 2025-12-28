アフリカネイションズカップ2025のグループC・第2節が27日に行われ、チュニジア代表はナイジェリア代表と対戦した。

FIFAワールドカップ26で日本代表と対戦するチュニジア代表は、今大会初戦のウガンダ代表に3－1で勝利して白星スタートを切っており、第2節では1勝同士の対決となったナイジェリア代表との一戦を迎えた。

試合は44分にヴィクター・オシムヘンに先制点を許すと、50分にはウィルフレッド・ディディ、67分にはアデモラ・ルックマンに追加点を奪われ、ナイジェリア代表に3点差とされた。それでも、74分にモンタッサル・タルビのヘディング弾で1点を返すと、87分にはアリ・アブディがPKを決めて1点差に詰め寄ったが、反撃はここまでに終わった。

この結果、3－2で勝利して2連勝を飾ったナイジェリア代表が決勝トーナメント進出を決めた一方、チュニジア代表は1勝1敗で2位となっている。次節、30日にチュニジア代表はタンザニア代表と、ナイジェリア代表は同日にウガンダ代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】

ナイジェリア代表 3－2 チュニジア代表

【得点者】

1－0 44分 ヴィクター・オシムヘン（ナイジェリア代表）

2－0 50分 ウィルフレッド・ディディ（ナイジェリア代表）

3－0 67分 アデモラ・ルックマン（ナイジェリア代表）

3－1 74分 モンタッサル・タルビ（チュニジア代表）

3－2 87分 アリ・アブディ（PK／チュニジア代表）

【ハイライト動画】ナイジェリア代表vsチュニジア代表