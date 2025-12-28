北海道日本ハムファイターズは28日、福岡ソフトバンクホークスを自由契約となった有原航平投手の獲得を発表した。

有原は、2014年ドラフト1位で早稲田大から日本ハムに入団。1年目の2015年から8勝（6敗）を挙げ、新人王を獲得。2019年には15勝9敗、防御率2.46の好成績で最多勝を獲得した。

日本ハム在籍の6年間で60勝を記録し、2020年オフにポスティングシステムでテキサス・レンジャーズへ移籍した。アメリカで2年間プレーし、メジャー通算15試合登板で3勝7敗、防御率7.57と苦しい結果に終わった。

その後の2023年にソフトバンクに加入し、日本球界に復帰。同年に10勝（5敗）をマークすると、2024年と今季ともに14個の白星を稼ぎ、2年連続で最多勝を獲得した。

今季終了時に3年契約が満了。12月2日にソフトバンクの保留者名簿を外れ、MLB再挑戦も視野に入れて自由契約となっていた。

NPBでの通算成績は198登板で98勝71敗、防御率3.32。獲得タイトルは最多勝3回（2019年、2024年、2025年）。2015年に新人王、2024年に投手部門でベストナインを受賞している。

