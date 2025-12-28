歌手の坂本冬美が28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

37回目の出場となる坂本は「夜桜お七」を披露。紅白初出場のダンスボーカルグループ・M!LKが踊りで参加する。

坂本は「今年大ブレイクしたM!LKの皆さんが花を添えてくださるということで、私自身も楽しみながら歌わせていただければと思っています」と意気込んだ。

リハーサルには佐野勇斗をのぞくM!LKのメンバーも参加し、坂本の歌唱をパフォーマンスで盛り上げた。

坂本は「お忙しい中で短期間で振りを覚えてくださって、完璧にやってくださったので頼もしいなという気持ちと、今をときめく方に踊っていただけるって、なんて幸せなんだろうと。ときめくようなうれしさを感じながらリハーサルを終えました」と笑顔で語った。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。