歌手の新浜レオンが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加した。

2年連続2回目の出場となる新浜。この日のリハーサルでは、歌唱曲「Fun! Fun! Fun!」を披露した。

新浜は「今年も昨年に続き、あこがれの紅白歌合戦のステージに立てると思うと本当にうれしいです!」と喜びを表現。続けて「1年の感謝を乗せながらも、まだまだゴールじゃないという希望、未来に向かって気持ちがあふれるステージにしたいと思います。改めて……新浜レオン、がんば、レオン!」と意気込んだ。

リハーサルでは2度の“膝スライディング”を披露した新浜。「今年1年も1000回以上は“膝スラ”してきたので、その集大成をやっぱり紅白という素晴らしい舞台でもやらないとだめだなと思って。リハーサルでは2回だったけど、『まだできる隙があったな』と映像を見て思いました」と苦笑い。また、今年白組トップバッターとして出場する新浜は、尊敬する西城秀樹さんの紅白のステージが好きだったと振り返り、「どこまでいっても秀樹さんのトップバッターの姿が僕の頭にイメージされているので、その中で“膝スラ”を入れていきたいと思います」と語っていた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。