「次に道を切り開く存在になる」ドジャース、成長著しいプロスペクトが！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今年1月、ギャビン・ラックス内野手をシンシナティ・レッズへトレード放出した。レッズ側からはドラフト指名権とともに、マイク・シロタ内野手を獲得しているが、その同選手がかなり評価を高めているという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「シロタはトレード後、AとA＋を文字通り席巻し、前者ではわずか24試合で昇格を果たした。今季は通算59試合で16二塁打、3三塁打、13本塁打、54打点を挙げており、この数字を考えれば、来季は間違いなく2Aでスタートするのが妥当だろう。2Aではすでに一歩先を行くホスエ・デポーラ外野手ら強力なライバルがおり、メジャーに最も近いのはデポーラと見られているが、シロタもそれほど遅れを取らない可能性がある」と言及。

続けて、「チームは組織全体に才能があふれており、プロスペクトをメジャーのロースターにどう組み込むのか、それとも大型トレードのために育成しているのかは常に議論の的だ。それでも、アンディ・パヘス外野手やウィル・スミス捕手のように、生え抜き選手が主力に定着する例も確かに存在する。シロタは、次にその道を切り開く存在になる可能性を大いに秘めている」と記している。

チームは現在外野に不安を抱えており、補強の可能性も盛んに取り沙汰されているが、シロタが成長を続けて起爆剤になるという意外な展開もゼロではないのかもしれない。

