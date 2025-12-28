静岡県東部、伊豆半島の付け根に位置する沼津市(ぬまづし)は、駿河湾越しに眺める富士山、香貫山(かぬきやま)、まちの中心を流れる狩野川(かのがわ)などのすばらしい景観に恵まれた風光明媚なまちです。

沼津市ではふるさと納税の寄附金を7つの使途に充てており、今回はその中から「フェンシング等のスポーツを活かしたまちづくり、歴史・文化・芸術の振興」の中の「スポーツ施設マネジメント事業」という取り組みについて、紹介していきます。

沼津市のふるさと納税寄附金の使い道「スポーツを活かしたまちづくり」について

スポーツを活かしたまちづくりを進めている沼津市は、「スポーツ施設マネジメント事業」として、総合体育館やフェンシングの練習場、サイクルステーションなどを整備し、賑わいの創出や交流人口の拡大に取り組んでいます。

ふるさと納税を活用し、新たに沼津駅の近くにストリートスポーツを無料で気軽に楽しめる施設を整備しました。

気軽にバスケットボールを楽しめるようにボールを常設した「バスケットボール3X3コート」、スケートボード愛好者がレールやバンクなどのさまざまなセクションを設置してくれた、夜間でも楽しめる「ボードエリア」があり、平日の夕方には中高生を中心に多くの利用があり、土日には民間団体による3X3の大会やスケートボードのコンテストが開催されるなど大変賑わっているのだとか!

「子どもから大人まで気軽に利用できる、まちのこうしたスポーツ交流拠点が、新しいまちづくりの『カタチ』となることを期待しています」と担当者は語ってくれました。

自治体からのメッセージ

この施設が、若者たちが集い、共に夢を育む場所になることを願っています。温かいご支援をいただいた皆様に心から感謝申し上げます。引き続き、沼津市の取り組みにご注目いただければ幸いです。

沼津市のふるさと納税返礼品について

沼津市の中でも人気を誇る返礼品「トイレットペーパー」を紹介します。

鶴見製紙 トイレットペーパー ブルーベリー ダブル 72ロール 12ロール×6パック

・提供事業者：鶴見製紙株式会社

・内容量：12ロール×6パック＝72ロール(通常108ロール相当)

・寄附金額：1万円

鶴見製紙が製造するトイレットペーパー「フルーツカラー12ロールブルーベリー」の6パックセットです。ソフトな肌触りで、ブルーベリーの甘い香りがトイレ空間を華やかにします。上質の古紙を利用した再生紙100% で、人と環境にやさしいのが特徴。

訳あり トイレットペーパー 30個入り シングル 3倍巻き

・提供事業者：株式会社原町加工紙

・内容量：トイレットペーパー110mm×150m 30個入

・寄附金額：1万1,000円

再生紙100% で作られたシングルのトイレットペーパーです。芯つきなので型崩れせず、150mの長尺で交換頻度も少なく使いやすさは抜群! 環境に配慮したエコ包装で届きます。

今回は静岡県沼津市のふるさと納税寄附金の使い道「スポーツを活かしたまちづくり」と、人気の返礼品を紹介しました。ストリートスポーツを無料で気軽に楽しめる施設など、スポーツ交流拠点を作ることでスポーツを活かしたまちづくりを進めていく事業です。子どもから大人まで楽しめるのもうれしいです。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者