相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。

実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住70歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：70歳男性

同居家族構成：本人、妻

住居形態：持ち家（戸建て）

居住地：東京都

リタイア前の職業：会社役員

リタイア前の年収：1600万円

現在の現預金：500万円、リスク資産：1億円

これまでの年金加入期間：厚生年金547カ月

◆現在の収支（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：なし（繰り下げ中）

老齢厚生年金（厚生年金）：2万7000円（在職老齢年金制度により一部支給停止）

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金10万円

年金以外の収入：給与収入95万円、株式配当100万円（年額）、社債利金47万円（年額）、国債利子3万円（年額）

配偶者の年金や収入：老齢厚生年金7万円、企業年金5万円（いずれも年額）

支出：50万円

◆「リタイア後、今の生活を維持できる気がしない」

現在、およそ預貯金500万円、リスク資産1億円を保有しているという投稿者。

自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと貯めておけばよかった・足りない」と回答。

その理由として、「現在も常勤で会社役員をしているため、月額収支は黒字で問題は感じていませんが、今後リタイアした場合、趣味のゴルフなどの交際費、遊興費や将来の有料老人ホームなどへの入居費用、生活費を考えると、より資産を増やしたい」と語っています。

◆「老後資金は5000万円を目標にしていたが……」

現役時代は、老後資金として「5000万円」貯めることを目標にしていたそう。

そのために「役員報酬に加えて可能な範囲での資産形成の投資を行い」備えてきたといいます。

しかし実際に年金生活を送る中で、老後資金は今より「3000万円」程度多く備えておきたいと感じているとのこと。

「現時点では目標額の5000万円をクリアしているので問題を感じていませんが、今後もリタイア後を考慮してより安定的な投資活動は継続したいと思っています。投資を始めたのは48歳ころからですが、もっと若いころ、例えば30歳くらいから積立投資のような形で投資をしていればより増えたかなとは思います」とあります。

◆「高齢者の働き損を早く解消してほしい」

とはいえ、今の生活の満足度については「満足している」と投稿者。

「現在も収入はあり年金がなくても生活できますので、満足しています。ただ一時期、収入が増加したため在職老齢年金制度により全額停止となりましたので、この点は不満です。支給停止調整額の上昇で2024年から一部支給になりましたが、妻が65歳になったので加給年金はなくなりました。今後は在職老齢年金の支給額が増加する見込みですが、もっと早く法改正してくれれば」と語ります。

老後資金に不安を抱えている現役世代には、「新NISA制度を使い、若いうちから少額でもコツコツ積立投資を長く行うことが有効だと思うのでぜひにお勧めしたいです」とアドバイスされていました。

