プレミアリーグ第18節が27日に行われ、チェルシーとアストン・ヴィラが対戦した。

チェルシーは勝ち点「29」でリーグ4位につけており、アストン・ヴィラは勝ち点「36」のリーグ3位。その差は「7」だが、チェルシーとしては今後に向けて勝ち点差を縮めておきたいところ。一方、現在公式戦10連勝と好調のアストン・ヴィラにとっては、チェルシーを突き放す絶好の機会だった。

試合は開始すぐの2分、チェルシーのコール・パーマーがボックス手前で浮き球のパスを収めると、反転して左足でシュート。これは枠を捉えることができなかったが、早速テクニックを披露した。

その後はチェルシーがボール支配率で大きく上回りつつ、徐々にシュートまで持ち込む場面を増やしていく。一方のアストン・ヴィラはカウンターに転じることができず、シュートを1本も放てずに30分が経過した。

スコアは37分に動く。チェルシーは右CKのチャンスを得ると、キッカーのリース・ジェームズが蹴ったボールはジョアン・ペドロに当たりながらゴールに吸い込まれ、先制に成功する。

後半に入ってからも、チェルシーがペースを握りながら試合を進めていく。しかし63分、アストン・ヴィラは敵陣でボールを奪うとモーガン・ロジャーズがボックス内へ侵入していくオリー・ワトキンズの足元へ正確にパスを送ると、ワトキンズはそのままシュート。チェルシーのGKロベルト・サンチェスと交錯しながらゴールに押し込み、ここで試合を振り出しに戻した。

ギアを一気に上げてきたアストン・ヴィラは、同点後も立て続けにゴールに迫っていく。そして84分、右CKからキッカーのユーリ・ティーレマンスが蹴ったボールをワトキンズが頭で合わせ、アストン・ヴィラが終盤に入って逆転する。

試合はこのまま終了。アストン・ヴィラが2－1で勝利し、公式戦11連勝を達成した。一方のチェルシーは5位に後退することとなった。

次節は両チーム共に30日に行われ、チェルシーはホームでボーンマス、アストン・ヴィラはアウェイでアーセナルとそれぞれ対戦する。

【スコア】

チェルシー 1－2 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 37分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

1－1 63分 オリー・ワトキンズ（アストン・ヴィラ）

1－2 84分 オリー・ワトキンズ（アストン・ヴィラ）

【動画】ワトキンズが途中出場から2ゴール！