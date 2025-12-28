アイドルグループ・乃木坂46の旅バラエティ番組『乃木坂46 6期生稼働中』(毎週金曜12:00～配信予定)の第10回が12日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

「三莉音が夜に……」ホテルの部屋で起こった出来事とは

『乃木坂46 6期生稼働中』は、6期生初の旅バラエティ番組。2025年2月に加入したばかりの6期生が、過去に乃木坂46がライブを行った土地を巡り、体当たりのPR活動に挑む。自分たちの知名度を上げるべく、飛び込みでPR活動を行うほか、地元グルメやおすすめスポットを楽しむ様子も届ける。

最終日に行うライブの告知をしながら、台北を巡る2泊3日の海外ロケに挑戦中の6期生。ランタン飛ばしや地元グルメを満喫した1日目に続き、第10回では、2日目の様子を配信する。2日目は、2チームに分かれ、台北のおすすめスポットを観光することに。北チームの愛宕心響、川端晃菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜、増田三莉音の5人は、港町・淡水へ向かう。しかし、移動中の車内で、寝不足だとこぼした長嶋が、「三莉音が夜に……」とホテルの部屋で起こった出来事をぶっちゃけ、メンバーの笑いを誘う。

淡水の南国料理レストランでランチを堪能した5人は、寺院・淡水清水巌へ。ここでは、半月型の赤い木片を2つ同時に落として「神様の答えを判断する」という占いに挑む。心の中で真剣にお願いごとをした5人は、最後に、「明日のライブで、たくさんの方々に乃木坂46のことを知っていただくことはできますか?」と質問。「ビラ配り頑張ろう!」と気持ちを新たにした、その結果とは……。また、台北に戻った5人は、大人気アクティビティ・エビ釣りで、誰が一番釣れるのか“15分勝負”で競い合う。

その後、旅の疲れを癒すべく、マッサージでリフレッシュした5人。2日目の夜は、活気あふれる寧夏夜市で、屋台料理に舌つづみ。それぞれが食べたいものを購入しながら、明日行うライブの宣伝活動をしていると、乃木坂46を知っている地元の人との出会いが。瀬戸口は、「うれしい～! ありがとうございます!」と大感激する。また、英語で果敢に声をかけていた長嶋も、「現地の方とコミュニケーションできて、すごくうれしくて幸せな気分です」と充実した表情。最後は、旅の集大成となるライブに向け、「頑張るぞー!」と全員で気合いを入れていた。