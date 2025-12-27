プロ野球・元阪神タイガース外野手の横田慎太郎さんの生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』(秋山純監督、公開中)。2013年のドラフト会議で阪神に指名され、若きホープとして将来を期待されるも、21歳で脳腫瘍を発症し、家族と共に闘い続けた横田さんを演じているのは、元プロ野球選手の父を持ち、自身も高校時代に大谷翔平と対戦したこともあるという俳優・松谷鷹也だ。

松谷は本作が映画初主演。しかし彼の名前を語るうえで特筆すべきなのは、「主演俳優」という肩書きだけではない。俳優でありながらスタッフとしても携わり、文字どおり“表と裏”の両方を経験してきた存在だ。そんな松谷が、なぜ横田慎太郎さんという人物を演じることになったのか。そして、なぜこの作品が、彼自身の人生に深く刻まれる一本となったのか。じっくりと話を聞いた。

松谷鷹也 撮影：泉山美代子

俳優と裏方の“二刀流”経験が後の覚悟に

松谷が、本作の秋山純監督と出会ったのは、今から約5年前。当時お世話になっていた先輩を通じて、秋山監督の演技ワークショップに参加したことがきっかけだった。

「秋山さんと初めてお会いした3～4か月後に『20歳のソウル』(22年公開)を撮ることが決まっていたのですが、『制作進行が1人足りない』という話になって。脚本家の中井(由梨子)さんから『出役じゃないけど、スタッフをやってみる?』と声をかけていただいたのが始まりです」(松谷、以下同)

俳優でありながら裏方として現場に入る。その背景には、秋山監督の一貫した哲学があった。

「秋山監督は『芸能に裏も表もない』という考えをお持ちの方で。そこからずっと、俳優兼スタッフとして関わってきました。もちろん本職のスタッフの方プラスαとして僕らが入るのですが、効率は決してよくないものの、その分、熱量だけはとんでもなく高い現場で。秋山組に出演している(佐藤)浩市さんや(高橋)克典さんたちは、きっとそういうところも楽しんでくださっているのではないかと僕は思っています」

この“二刀流”の経験こそが、松谷の視野を広げ、のちに『栄光のバックホーム』で主演と裏方を同時に背負う覚悟につながっていく。

深夜のつけ麺屋で切り出された運命の言葉

『20歳のソウル』の撮影終了から約2か月後。松谷のもとに、思いがけない呼び出しがかかる。

「中井さんからいきなり『今日空いてる?』って言われて。まさか、そんな大事な話だとは思ってもいなかったので、『できれば明日の方が…』なんて言ってたくらいです(笑)」

向かった先は、深夜の中目黒。ほとんどの店が閉まっている中、たまたま開いていたつけ麺屋で、秋山監督と向き合うことになった。

「最初は『僕、何かやらかしましたか!?』と思って、めっちゃ焦りました(笑)。秋山監督と2人で話す予定だったんですけど、結局、中井さんも含めて3人で会うことになって」

つけ麺を待つ間に秋山監督から切り出されたのが、「次の作品は横田慎太郎さんの映画を考えている。かなり規模の大きな作品になるが、横田慎太郎さん役できるか?」という言葉だった。

当時、松谷は横田慎太郎という人物を全く知らなかった。それでも答えは迷いなく返したという。

「『できるかどうかは正直わからないのですが、やれるならやりたいです』しかなかったです。こんなチャンス、もう二度と回ってこないと思ったので」

そこから松谷は、横田慎太郎さんの著書や映像資料に向き合い始める。実際の「奇跡のバックホーム」のニュース映像などを見返す中で、役の重みが現実として迫ってきた。

「慎太郎さんのすごさを知れば知るほど、生半可な覚悟ではできない役なのだと気づきました。秋山監督は『鷹也でやりたい』とおっしゃっていましたが、当然ながら見城社長(※『栄光のバックホーム』製作総指揮の幻冬舎・見城徹社長)は、無名の僕を主演にすることを最初は全く認めてくださらなくて。『このチャンスをつかめるかどうかは鷹也次第だから』と言われていました」

傍から見ると「奇跡の大抜てき」と言いたくなるが、最初からすべてが用意されていたわけではなく、共に作品を作り上げていく過程の中で“選ばれる立場”にあったのだ。