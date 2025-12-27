数々のドラマや映画で主演やヒロインを務めるなど、活躍を続ける女優の古川琴音。今年10月に29歳の誕生日を迎えた古川は、28歳の1年を「霧の中にいたような感じ」と振り返り、「もう1回、がむしゃらにやってみようと思っています」と現在の心境を語る。2026年2月から上演される舞台『ピーターとアリス』で不思議の国のアリス役を演じる古川に、同作への意気込みや女優としての現在の心境、今後の抱負などを聞いた。

古川琴音

舞台『ピーターとアリス』は、世界中で愛される児童文学作品『ピーター・パン』と『不思議の国のアリス』のモデルとなった2人が数十年後に出会い、現実と幻想を交錯させながらそれぞれの辿った人生を赤裸々に語り始める……という内容。ミュージカル『ムーラン・ルージュ！』や映画『ラストサムライ』などのジョン・ローガンの脚本で、熊林弘高が演出を務め、翻訳を早船歌江子が担当。2026年2月9日～23日に東京芸術劇場 プレイハウス、2月28日～3月2日に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される。

幼少期からアニメ『ふしぎの国のアリス』を繰り返し見ていたという古川。アリスはどのヒロインよりも身近な存在だったといい、役が決まった時は「やっぱりときめきました」とほほ笑む。

脚本を読んで「想像していたものとは全く違っていた」といい、「いろいろな角度から捉えられる深い作品で、これは自分にとってチャレンジだなと思いました」と当時の心境を明かす。今回演じるアリスには、アニメやルイス・キャロルの小説のアリスより「少し毒を感じた」と古川。そんなアリスを、どのように演じるのか。

「もともとのアリスの印象、キャロルが描こうとしていたアリス像、モデルになったアリスさんの核となる部分。それらを薄いフィルムで重ねて、いろいろな色に見えるように……というイメージはありますが、それをどう具体的に表現できるか、稽古を通して探したいと思っています」

すでに公開されている“不思議の国のアリス”に扮した自身のビジュアルにも、同様に「毒を感じる」印象を抱いた。

「メインビジュアルでは衣装の青色もきつい青色ですし、メイクも、つけまつ毛で目を濃く見せていて。肩が出ているデザインも、ちょっと誘惑しているというか……単純な子供のアリスというよりも『何かあるんじゃないか』と思わせるようなビジュアルですよね。撮影前は、ビジュアル撮影の段階では普通のアリスで、蓋を開けたらこういうちょっと不思議なアリスが出てくる……という感じになるのかなと思っていたのですが、ビジュアルからすでに何かが匂うアリスだったので、『もうこのモードに入っていいんだ』と思いました」

本作で“不思議の国のアリス”役を務めることで、得られるものも大きいと期待する。

「本当にいろいろな角度から見ていく必要のある作品だと思うので、この作品とみっちり向き合うことで、脚本の“読み解き方”のヒントをもらえるかなと思っています」

そんな古川が女優として、大事にしていることは「自分ひとりで作り上げないこと」だという。

「もちろん『こうやりたい』というアイデアは現場に持っていくのですが、自分だけのアイデアで演じるより、共演の方々と実際にお芝居してみて見つけることだったり、演出家につけてもらった演出だったりによって広がることの方が多い気がしていて。だから『この役はこうしたいんだ』という結論は持っておきつつ、余白もたくさん持っておく。叩き台としてアイデアを持っておくことを意識しています」