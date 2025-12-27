大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、佐々木朗希投手がリリーフに配置転換され結果を残した。来季は本職の先発に戻る予定だが、今季果たせなかった先発ローテーション定着は大いに期待できそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は、佐々木のポストシーズンでのパフォーマンスからチームが何を得られるのか、そしてそれが先発としての佐々木にどうつながるのか、というファンからの質問に答えた」としつつ、「健康面と並んで、ドジャースが最も期待できる要素はメカニクスだ。下半身をより活用させるために導入した指示こそが彼の球速を回復させ、ストライクゾーンで速球が打ち砕かれる事態を防ぐために必要だった。球速が必要な水準に近い状態であれば、新しく習得したカッターが実用的な球種にならなかったとしても、佐々木には少なくとも効果的な先発になるための土台がある」というアルダヤ記者の見解を紹介。

続けて、「チーム、選手双方にとって幸いなのは、先発ローテの他の顔ぶれを考えれば、求められる期待値はおそらく抑えられるという点だ。理論上、佐々木は大きなプレッシャーを背負うことなく実戦に慣れていきながら、貴重な経験を積むことができる」と記している。

来季の佐々木は先発ローテの５枠目を争う立場だが、リリーフ経験を糧に結果を出すことはできるだろうか。

