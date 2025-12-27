大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、エドウィン・ディアス投手に続き、トレード市場で大型補強に動く可能性が浮上した。その候補となっているのが、主力放出を検討しているニューヨーク・ヤンキースのジャズ・チザム内野手だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のガレット・ケルマン記者が言及した。

本塁打30、盗塁30を達成した27歳のチザムは今季、キャリアハイとも言えるシーズンを送り、リーグ屈指のダイナミックな選手として評価を高めた。

[sp_ad]

そこでドジャースがチゾムを獲得すべきとの声があがっており、そのメリットは明確だ。二塁、三塁、外野を守れる万能性は、大谷翔平選手らが揃う層の厚いロースターをさらに柔軟にし、年俸も約1020万ドル（約16億円）と見込まれ、実力を考えれば割安だろう。

ドジャースがチゾムを獲得するには、キム・ヘソン内野手、ザイア・ホープ外野手、ジャクソン・フェリス投手の3人を放出する案があげられている。これならヤンキースも即戦力と将来性のある選手を獲得できることになるだろう。

急浮上したドジャースのチゾム獲得の案についてケルマン氏は「これは実現すべきトレードだ。ドジャースはついに二塁手を獲得し、ヤンキースは再建のための有望株を手に入れる。全員が勝者となるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】