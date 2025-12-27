今季はセ・リーグ最下位から脱出したものの、2020年以来のAクラス入りを逃した中日ドラゴンズ。リーグ優勝は2011年が最後となっており、強竜復活を成し遂げられていない。中でも不振に悩むベテラン選手は、結果が欲しい2026年になるだろう。今回は、厳しい立場となり得る中日のベテラン選手を取り上げる。［1/6ページ］

大島洋平

[caption id="attachment_202955" align="alignnone" width="530"] 中日ドラゴンズの大島洋平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：享栄高 - 駒沢大 - 日本生命

・年齢：40歳

・ドラフト：2009年ドラフト5位

・今季成績：59試合出場、打率.242、4打点、4盗塁

絶対的なレギュラーから一転、直近2年は出場機会を大きく減らした大島洋平。来季は勝負の1年となるだろう。

日本生命から中日ドラゴンズに入団し、2012年に全144試合に出場。統一球の影響により多くの打者が苦しんだ中、同年は打率.310、33盗塁の好成績を収めて盗塁王に輝いた。

その後はレギュラーに定着し、浮き沈みもありながら、中日の主力としてプレー。2019、2020年は2年続けて最多安打のタイトルを獲得した。

しかし、2023年まで一線級の働きを見せていたが、昨季は代打起用が中心に。規定打席には遠く及ばない1年を過ごし、キャリア初となる打率1割台（.198）に沈んだ。

今季も一軍での出番は限定的で、放った安打数は昨季と同じ23。59試合の出場で打率.242に終わり、若手の台頭にも押されている状況である。

それでも中日が誇るヒットメーカーだけに、まだまだ意地を見せたいところだ。

