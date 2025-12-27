夏菜 実は“お風呂”が苦手!?「全自動マシンがあったら」「ジムに行くような気合いが必要」深意を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。7日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、お風呂嫌いと家族のお風呂事情などのエピソードを伺いました。

すみれ：そういえば夏菜さんはある番組で、お風呂が嫌いって言っていたようですが。それは本当なんですか？

夏菜：お風呂、苦手なんです（苦笑）。シャワーは入りますが、でもシャワーもできることなら入りたくなくて。もう入ることが面倒くさいんです。髪の毛を乾かさなきゃいけないとか、全ての時間工程がすごく嫌で。もう（お風呂の工程をすべて叶えてくれる）全自動マシンがあったら、どんなにいいことかと思っています（笑）。

FUKAMI：お風呂が面倒になったのはお子さんが生まれてからですか？

夏菜：いえ、元からです。常にお風呂のすべての工程がすごく面倒くさいと思っているので。

すみれ：入るまでに“心の準備”が必要だったりしますからね（笑）。

夏菜：「これからやるぞ！」と。ジムに行くような気合いが必要なの（笑）。

深海：なるほど(笑)。ただ、今はスクラブや泥パックとかすごくいいアイテムも出てるから、たまにはバスタイムでボディケアしながらリラックスしてください。

すみれ：大事大事。Predia BLUEのアイテムとかおすすめですよね。

深海：そう、洗浄力だけじゃなく香りもすごくリラックスできるしね。色々たまってる人には、すごくいいですよ(笑)。

夏菜：ですね、頑張ってみます(笑)

FUKAMI：ちなみに、お2人もお子さんをお風呂に入れなきゃいけない時があるじゃない。子どもってシャワー嫌いですよね。顔に水がかかるから。だからお子さんを無理やりお風呂に入れたりするんですか？

夏菜：うちの子どもはお風呂大好きなんです。2人の子どもをお風呂に入れるときは、みんな一緒に入って、1人ずつ洗って出して、「パパー！ パス！」みたいな感じで共同作業でお風呂に入れています。

FUKAMI：お子さん2人をお風呂に入れるの大変ですね。交代交代だから。

夏菜：そうですね。本当にサクサクやっていかないとです。

番組では他にも、年子育児のリアルと喜び、子育て中の感情の揺れ動き、産後の美容とインナービューティーなどについて語る場面もありました。

