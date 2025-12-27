乃木坂46賀喜遥香「“愛”をたくさん感じました」『乃木坂LOCKS!』リスナーに感謝

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月25日（木）の放送では、今年で最後の「乃木坂LOCKS!」ということで、2025年の「賀喜遥香3大ニュース」を紹介しました。この記事では、その1つ目をお届けします。

賀喜：今日はクリスマス当日でもあるんですけど、年内最後の「乃木坂LOCKS!」でもあるんですよ。ということで、今日の授業は私、賀喜遥香の今年1年を振り返っていこうと思います。題して！

【賀喜遥香3大ニュース！】

賀喜：私が2025年のなかで特に印象的だった出来事を3大ニュースにして発表していきたいと思います！

◆賀喜遥香3大ニュース：1つ目「校長、教頭、生徒のみんなとたくさん会えたこと」

賀喜：今年は「SCHOOL OF LOCK!」のイベントとかで、たくさん会えたなと思って。にゃん（井上和）と「閃光ライオット2025」に出演させていただいたり、本当にいろんな経験をさせていただけて、生放送教室も多分、ゲストさんのなかで一番（出演回数が）多いんじゃないかっていうくらい行かせていただきました！ それがものすごく思い出に残っていて……だから、個人的に今年は「SCHOOL OF LOCK!」の1年だったなと思っています。

あと「乃木坂LOCKS!」をさせていただくなかで、生徒（リスナー）のみんなと会う機会があまりなかったなって思っていたけど、この1年はたくさん会えた（笑）！ 10代のみんなに初めて会えたし、「乃木坂LOCKS!」は、たくさんの生徒の方に聴いていただいて、支えていただいて成り立っているんだなって感じたのと同時に、“愛”もたくさん感じたし、始まった当初はコロナ禍もあったなか、いろんな方に届いているんだなっていうのを改めて感じることができた年でした。

だから、また来年も皆さんと会えたらいいな、なんて思ったり、生放送教室にもたくさん行きたいなって……これ先週も言った（笑）！ でも、今も言おう！ 行きます!! 今年の終わりくらいから、勝手にずっと「生放送教室に行きます！」って言って、大人を困らすっていう（笑）。そんな思い出があります。

