大丸東京店＜ほっぺタウン＞スイーツ＆グルメ 公式Xは、2025年にドラマ化されたマンガ『40までにしたい10のこと』(著：マミタ)の作中で主人公・十条雀が書き出した”40歳になるまでの3ヶ月にやりたいこと”のひとつである「デパ地下のケーキ全制覇」をオマージュした福袋の抽選販売を行うことを発表しました。

この福袋は、大丸東京店約70種のケーキ購入に使用できる「500円チケット」100枚と、マンガイラストを使用した「大丸東京店デパ地下・デパイチケーキマップ」をセットにしたもの。タイアップ企画のため、マンガ『40までにしたい10のこと』内の設定とは異なりますが、大丸東京店で雀と慶司のように文字通り「デパ地下ケーキ全制覇」ができそうな福袋です。

「デパ地下・デパイチケーキ全制覇応援福袋」の販売価格は30,000円、限定数10点(抽選販売)で、抽選販売の応募期間は2026年1月3日～5日。応募場所は大丸東京店1階プラダ横特設会場。

この企画の発表に、ファンからは「大丸東京店とコラボ凄くないですか?!」「こんな企画は初めて見た。面白いし楽しそう。購入した人のレポ見たいな」「70種類もあるの?!それを...全制覇したのか...雀と慶司!!」「凄 3万もするのもそうだけど、むしろその金額で全制覇ってのも凄い 普通に応募したくなるな」と絶賛の声続々。限定10点と狭き門ですが、当選した方はぜひ全制覇にチャレンジしてほしいですね。

なおこの商品は、物価高が続く中でも、趣味や好きなことにこだわりを持って丁寧に向き合う方が多いことから、大人が没頭できる体験型の福袋を大丸東京店の有志社員が企画した「大人の自由研究福袋」のひとつ。ほかにも「私だけの花火大会福袋」「大人の非日常福袋」「愛(AI)を育む盆栽福袋」などユニークな福袋が揃っています。