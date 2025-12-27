夏菜 産後3年間“肌”を放置!?「『そこに手間をかける体力があるなら寝ます！』みたいな感じでした」スキンケアの大切さに気付く

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。7日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、産後の美容とインナービューティーなどについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：お2人のお子さんの育児で大変お忙しいと思うのですが、（出産前後で）あんまり見た目が変わっていないですよね？夏菜：本当ですか？ すごく嬉しい！すみれ：すごくきれい。夏菜：でも、そんなことないですよ。毛穴（が開いていたり）、たるみとか（ありますよ）。FUKAMI：髪とかね。産後はちょっと髪の毛が薄くなるとか言いますよね。夏菜：もちろん抜けました。張り感がとにかくなくなって。FUKAMI：でも意外と大丈夫ですよ。夏菜：いろいろ頑張っています！FUKAMI：産後ケアとか、どういうことをされたんですか？夏菜：痩身エステではないんですけど、（リンパマッサージやオイルトリートメントのような）“流す”ものには行きました。あと、体型維持的にジムもちょっと行ったりしましたが、もう肌が大変で。やっと最近、プロテインとかアミノ酸、タンパク質、ビタミンCとか（を取って）。「外から（のケア）だけじゃもうダメだ！」っていうことになって、内側からも取り入れるようになりました。やはり「インナービューティーって大事なんだ」って気付いて、ようやく始めました。FUKAMI：でも、お子さんがいたら自分に手間をかける時間を探すのも、なかなか大変だと思うんですけど、どういうことやっているんですか？夏菜：正直、3年ぐらい肌を放置していたというか、時間がないからオールインワン（のスキンケアで済ませる）みたいな。もう面倒くさくなってしまって、「そこに手間をかける体力があるなら寝ます！」みたいな感じでした。でも、それではどんどん肌がダメになってくことに気づいて、基礎化粧品をいろいろ買い直しました。FUKAMI：それまではもう本当にオールインワンだったんですか？夏菜：そうです。FUKAMI：女優さんであまりそういうことを言う人がいないのでめずらしい（笑）。夏菜：化粧水と乳液のツーステップができた日は、いい日だったな、ぐらい。でもやっぱり、自分の時間を大切にすることによって肌がだんだん生き返ってきたなっていうのを最近感じています。FUKAMI：やっぱり大事なんですね。夏菜：手間暇をかけるのって大事なんですよね。自分にかける時間も大事。それができないと、どんどん気持ちもすさんでいくし。自分を大事にきれいにしていくことで、鏡を見て気分もアップしていきますからね。FUKAMI：そして、優しくなれそう。旦那さんにも子どもにも世の中にも。夏菜：ほんとに。もう（2人の子育てで）キリキリ舞いだったときは余裕がなかったから（笑）。番組では他にも、すみれとの出産トーク、年子育児のリアルと喜び、お風呂嫌いと家族のお風呂事情などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/