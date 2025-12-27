オフシーズンを迎えているプロ野球。各球団が来季に向けた選手編成に取り掛かり、積極的な補強も目立っている。ただ、中には故障の影響などもあり、来シーズンの開幕に間に合うか、現時点で不透明な選手が見られている。そこで今回は、来季開幕アウトの可能性が浮上している選手を紹介したい。［1/6ページ］

早川隆久

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／76kg

・生年月日：1998年7月6日（27歳）

・経歴：木更津総合高 - 早稲田大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（楽天）

・今季成績：12試合登板（68回1/3）、2勝8敗、62奪三振、防御率4.35

今季は苦しいシーズンとなった東北楽天ゴールデンイーグルスの早川隆久も、来季の開幕に間に合うかどうか微妙な状況だ。

木更津総合高、早稲田大では各カテゴリの日本代表に選出。リーグ戦通算14勝を挙げるなど世代No.1左腕と高い評価を得て、ドラフト会議では4球団が競合。抽選の末に楽天が交渉権を獲得した。

ルーキーイヤーから開幕ローテーション入りを果たすと、いきなり9勝を記録。

その後は負けが先行するシーズンが続いたが、開幕投手を任された2024年には、初めて規定投球回をクリア。25試合（170回1/3）を投げ、11勝6敗、防御率2.54をマークするなど、飛躍の1年となった。

さらなる上積みを期待された今季だったが、不安定なピッチングが目立ち、7月上旬に二軍落ち。約2か月後に一軍復帰を果たしたが、またもノックアウト（KO）されるなど、結果を残せなかった。

最終的に同年は、キャリア最小の12試合登板にとどまり、2勝8敗、防御率4.35の数字に終わった。

また、9月下旬には左肩のクリーニング手術を敢行。回復の状況によっては、開幕後の合流も想定されそうだ。

大貫晋一

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／76kg

・生年月日：1994年2月3日（31歳）

・経歴：桐陽高 - 日本体育大 - 新日鉄住金鹿島

・ドラフト：2018年ドラフト3位（DeNA）

・今季成績：11試合登板（67回）、2勝6敗、44奪三振、防御率3.09

今季はわずか2勝に終わった横浜DeNAベイスターズの大貫晋一。2026年は万全の状態で迎えたいところだ。

新日鉄住金鹿島（現：日本製鉄鹿島）時代には、社会人野球日本選手権で2度の完投勝利を飾るなど、存在感を発揮。2018年ドラフト3位でDeNAから指名を受けた。

ルーキーイヤーから先発として登板機会を得ると、翌2020年は規定投球回には届かなかったが、10勝6敗、防御率2.53をマーク。

さらに、2022年には24試合（136回2/3）を投げ、11勝8敗、防御率2.77（規定未満）を記録し、クライマックスシリーズ（CS）進出の原動力となった。

先発ローテーションに欠かせない存在となった大貫だが、その後は1年を通して稼働できないシーズンが続き、今季は自己最少の11試合登板にとどまった。

その後、今オフには右肩のクリーニング手術を敢行。来季の開幕ローテーションに名を連ねられるのか、注目が集まる。

吉川尚輝

[caption id="attachment_217843" align="aligncenter" width="530"] 【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／82kg

・生年月日：1995年2月8日（30歳）

・経歴：岐阜・中京高 - 中京学院大

・ドラフト：2016年ドラフト1位（巨人）

・今季成績：107試合出場、打率.277（404打数112安打）、3本塁打、32打点、8盗塁

読売ジャイアンツ不動の正二塁手として君臨する吉川尚輝。チームに欠かせない存在だけに、来季も開幕からの起用が望まれている。

中京学院大では、リーグ戦通算131安打を放つなど俊足巧打の内野手として活躍。迎えたドラフト会議では、再々指名ではあったものの、巨人へドラフト1位入団を果たした。

プロ2年目の2018年に二塁のレギュラー格として台頭。故障離脱の影響で92試合の出場となったが、18試合連続安打を記録するなど存在感を発揮した。

その後もけがとの戦いがあったが、2020年に初めて規定打席に到達し、打率.274、8本塁打、32打点、11盗塁を記録。

さらに昨季は、全試合出場を達成し、打率.287、5本塁打、46打点、12盗塁の好成績。打線を牽引する活躍を見せた。

一方で、今季は夏場に腰痛で戦線離脱。9月には右脇腹痛で登録抹消となるなど、ケガに苦しんだ吉川。最終的に107試合出場で打率.277（規定未満）の数字となった。

シーズンオフには、両股関節の手術を敢行。現在は復帰に向け、リハビリに励んでいる。

吉田輝星

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／83kg

・生年月日：2001年1月12日（24歳）

・経歴：金足農

・ドラフト：2018年ドラフト1位（日本ハム）

・今季成績：一軍登板なし

ブルペン陣の一角として期待されている吉田輝星も、来季の復帰に向けてリハビリに励んでいる。

金足農では、投打の柱として3年夏にチームを甲子園準優勝に導いた吉田。2018年ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団した。

高卒1年目は、プロ初登板初勝利を記録する鮮烈デビュー。その後も先発として経験を積んだが、一軍では結果を残せないシーズンが続いた。

2022年にはリリーフに転向。すると、同年は一軍でも多くの登板機会を得て、キャリアハイの51試合登板、防御率4.26の数字を残した。

しかし、翌2023年は登板機会が激減し、同年オフに黒木優太との交換トレードで、オリックス・バファローズに移籍した。

加入初年度の2024年は、ブルペン陣の一角に食い込み、50試合に登板。18ホールドポイント（4勝14ホールド）、防御率3.32を記録。

しかし、同年のシーズン終盤に右肘の違和感を訴えて緊急降板。今年3月にはトミー・ジョン手術を敢行し、シーズン全休となった。

現在はすでにブルペン投球を再開。来季の復活に向け、着々と準備を進めている。

清水達也

[caption id="attachment_218302" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの清水達也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／95kg

・生年月日：1999年11月3日（26歳）

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2017年ドラフト4位（中日）

・今季成績：55試合登板（52回1/3）、4勝1敗4セーブ30ホールド、47奪三振、防御率2.24

中日ドラゴンズに欠かせない存在となった清水達也だが、来季の開幕に間に合うかは微妙な状況だ。

花咲徳栄高時代には、3年夏に甲子園優勝を経験。胴上げ投手となり、迎えたドラフト会議で中日ドラゴンズから4位指名を受けた。

プロでは先発としての経験を重ね、ファームで防御率1点台の成績をおさめたシーズンもあったが、一軍では目立った結果は残せず。

しかし、2022年にリリーフへ転向すると、才能が開花。同年は54試合登板で35ホールドポイント（3勝32ホールド）、防御率3.04をマークした。

以降は不動のセットアッパーとして君臨。昨季はキャリアハイの60試合に登板し、3勝1敗1セーブ36ホールド、防御率1.40とフル回転の活躍を見せた。

今季も変わらぬ存在感を示した一方で、秋季キャンプでは腰痛の影響でリハビリ組に合流した。

4年連続50試合登板をクリアしたことを踏まえると、勤続疲労の可能性もあり、状態が不安視されている。

宇田川優希

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／92kg

・生年月日：1998年11月10日（27歳）

・経歴：八潮南高 - 仙台大

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト3位（オリックス）

・今季成績：一軍登板なし

来季は育成選手として再スタートを切る宇田川優希。リリーフ陣の頭数に苦しんだチーム事情を考えると、是が非でも復活してほしいところだろう。

仙台大では高い奪三振能力を披露し、2020年育成選手ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団。プロ2年目の2022年7月に支配下契約を掴んだ。

同年は、19試合の一軍登板ながら、防御率0.81。イニング数を大きく上回る奪三振を記録するなど、抜群のポテンシャルを発揮した。

さらに翌2023年は、46試合登板で24ホールドポイント（4勝20ホールド）を、防御率1.77をマーク。大車輪の働きを見せ、リーグ3連覇に貢献した。

しかし、昨季は一転して13試合の登板にとどまるなど故障に苦しむと、今季の開幕前にトミー・ジョン手術を決断。シーズン全休となった。

育成契約で迎える来季は、早期の支配下復帰を目指したいところだ。

【了】