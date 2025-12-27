「ジャイアンツがリードしている」ドジャース、噂の新内野手獲得に黄信号…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、セントルイス・カージナルス所属のブレンダン・ドノバン内野手の獲得噂が浮上している。ここまで具体的な動きはないが、このまま何も起こらずに終わる公算が高まっているようだ。米メディア『エッセンシャリースポーツ』が報じた。

ドノバンは2025年シーズン、118試合、打率.287、10本塁打、50打点といった数字を残したユーティリティ選手。大谷らを擁する強力打線の底上げはもちろん、守備面でも故障者・不振選手の穴埋めを幅広くこなせる貴重な戦力になり得る。

ただ、同メディアは「最近の報道によると、サンフランシスコ・ジャイアンツがドノバン獲得レースで一歩リードしているという。ロースター上の補強ポイントと、指揮官の好みが合致しているためだ。バスター・ポージー編成本部長とトニー・ヴィテロ新監督は、ドノバンの勤勉さ、二塁・三塁・左翼をこなせる汎用性、そして安定した出塁能力を高く評価している」と言及。

続けて、「ジャイアンツはドノバンを獲得の見返りとして、プロスペクトを放出する覚悟があるようだ。ドジャースとトロント・ブルージェイズは、今オフのチェスのような駆け引きの中で、サンフランシスコが自分たちを出し抜いていくのをただ見守るしかない」と記している。

